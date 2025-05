Dans un communiqué publié jeudi 22 mai, l’Académie de médecine constate une couverture vaccinale encore trop faible chez les femmes enceintes, malgré des données solides sur l’efficacité et la sécurité. Cette situation concerne notamment les vaccins contre la grippe et la coqueluche.

Taux très bas

Dans son communiqué du 22 mai, l’Académie de médecine alerte sur la faible couverture vaccinale chez les femmes enceintes. Bien que les vaccins soient efficaces, seuls 20 à 30 % sont protégées contre la grippe, et environ un tiers ne reçoivent pas celui contre la coqueluche, rapportent les médias nationaux comme TF1Info et Franceinfo. Les recommandations incluent aussi le vaccin anti-Covid. D’importantes inégalités sont constatées, notamment aux Antilles et en Guyane, où les taux sont très bas. Ces infections respiratoires peuvent provoquer des accouchements prématurés ou des formes graves chez les nouveau-nés. L’institution regrette l’absence de consultation spécifique et un manque d’implication du personnel médical dans la prévention vaccinale.

Recommandations

L’Académie de médecine suggère qu’un bon de remboursement intégral soit automatiquement envoyé aux femmes déclarant leur grossesse à l’Assurance maladie. Ce document devrait être accompagné d’une information claire sur les vaccins recommandés. L’institution propose aussi d’élargir les lieux de vaccination : maternités, pharmacies, centres PMI, cabinets médicaux ou de sages-femmes. Elle préconise une formation renforcée pour les professionnels de santé sur la vaccination pendant la grossesse. Enfin, l’Académie insiste sur la nécessité d’accélérer les recherches cliniques ciblant les femmes enceintes, afin d’évaluer plus précisément l’impact des vaccins sur cette population et d’adapter les recommandations médicales en conséquence.

