L’institut OpinionWay a sondé 2 148 jeunes de 16 à 20 ans pour les Apprentis d’Auteuil. Le baromètre de l’éducation, publié le 12 octobre, met en évidence le besoin de cours d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle chez les jeunes.

Des actes fréquents

Le 12 octobre, un sondage mené par l’institut OpinionWay pour les Apprentis d’Auteuil a recueilli les réponses de 2 148 jeunes âgés de 16 à 20 ans, abordant des thèmes tels que la jalousie, la sexualité et la pornographie. L’étude vise à souligner l’importance des cours d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les jeunes en explorant leurs besoins, désirs et comportements.

Les réponses des participants révèlent que les stéréotypes de genre perdurent dans la perception des jeunes, en particulier en ce qui concerne la pornographie. En dépit des progrès du mouvement #MeToo dans la libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, ces actes demeurent fréquents et restent difficilement exprimés par les jeunes, rapporte Le Huffington Post.

37%

Selon l’étude, 37% des sondés ont déjà fait l’expérience de diverses formes de violence sexiste ou sexuelle de la part de pairs de leur âge. Ces situations englobent le sexisme, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, la discrimination liée à l’orientation sexuelle, le viol, ou la diffusion non consensuelle de photographies à caractère sexuel.

L’impact de ces situations varie selon le genre, avec 55% des adolescentes et jeunes femmes touchées, par rapport à 20% des garçons. Les jeunes lesbiennes, gays ou bisexuels sont encore plus exposés (65%) que les jeunes hétérosexuels (31%). Malheureusement, la plupart des victimes n’osent pas en parler, avec 31% qui gardent le silence et 26% ne se sentant pas soutenus.

