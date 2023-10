Un enfant belge âgé de 12 ans, pris en charge dans le département du Val-de-Marne, semble avoir pratiquement surmonté un cancer du cerveau considéré comme incurable. Un événement extraordinaire qui suscite l’intérêt des médecins en quête d’explications.

Les parents ne veulent pas parler de "guérison"

Lucas, un jeune garçon âgé de 12 ans originaire de Belgique, semble être maintenant totalement exempt de toute trace d’une tumeur particulièrement agressive, réputée jusqu’ici incurable. Il y a six ans de cela, les médecins avaient établi un diagnostic de ’gliome infiltrant du tronc cérébral’ chez Lucas, une forme de cancer cérébral qui, malheureusement, affecte plusieurs dizaines d’enfants chaque année.

Désormais, selon les déclarations de ses parents au journal Le Parisien, Lucas ne présente plus aucun symptôme de la maladie, mais par mesure de prudence, ils évitent d’utiliser le terme "guérison". "Les médecins étaient clairs. Ils nous ont donné les statistiques, qui n’étaient pas bonnes, pas bonnes du tout…", explique le père, Cédric, dans des propos relayés par BFMTV. Cependant, Lucas a surpassé toutes les attentes et les probabilités.

"On doit comprendre…"

Lucas a été traité au centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy de Villejuif, situé dans le Val-de-Marne. Au fil du temps, le jeune adolescent a réussi à éradiquer la maladie, malgré le traitement intensif qu’il suivait quotidiennement. Il est important de noter que son rétablissement ne peut pas être attribué aux médicaments, car il n’existe actuellement aucun traitement connu pour guérir ce genre de cancer.

Désormais, les professionnels de la santé sont engagés dans une quête pour comprendre les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à la rémission de Lucas, dans l’espoir que son cas puisse bénéficier à d’autres enfants. "On pense que Lucas a eu une forme particulière de la maladie. On doit comprendre quoi et pourquoi pour réussir à reproduire médicalement chez d’autres patients ce qui s’est passé naturellement chez lui. Ça, ce serait formidable", affirme le docteur Jacques Grill de l’hôpital Gustave-Roussy.

