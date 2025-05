D’après un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, la majorité des citoyens pense ne plus pouvoir se sentir en sécurité, quel que soit l’endroit. Une perception qui traverse générations, régions et catégories sociales.

Un ressenti qui touche tout le territoire

Selon une enquête CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 70 % des Français considèrent qu’il n’existe plus de lieux sûrs dans le pays. Une insécurité perçue comme généralisée, y compris dans les zones rurales et les villes moyennes.

Ce sentiment est partagé par 65 % des hommes et 74 % des femmes. Les jeunes adultes sont les plus inquiets : 77 % des 18-24 ans estiment que la sécurité a disparu de l’espace public.

Les plus fragiles plus inquiets

Parmi les différentes catégories socioprofessionnelles, 75 % des personnes sans activité estiment que l’insécurité touche l’ensemble du territoire. Ce chiffre atteint 73 % chez les ouvriers et employés, contre 61 % pour les catégories socioprofessionnelles supérieures.

Géographiquement, ce sentiment est particulièrement fort dans les communes de 20.000 à 99.000 habitants (74 %) et les zones rurales (73 %). L’agglomération parisienne est légèrement en dessous, avec 68 %.

Perception de l’insécurité : un clivage entre droite et gauche

La perception de l’insécurité varie selon l’orientation politique. À gauche, les avis divergent. 59 % des électeurs de La France insoumise et 53 % des socialistes partagent ce sentiment d’insécurité généralisée. À l’inverse, 74 % des sympathisants écologistes ne sont pas d’accord avec cette affirmation.

Du côté droit, le constat est sans appel. 95 % des électeurs du Rassemblement national et 81 % des Républicains affirment qu’il n’existe plus d’endroit sûr en France.

Source : Cnews.fr