Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a tenu à rassurer les 130 créateurs de contenus réunis ce jeudi 21 septembre à Issy-les-Moulineaux concernant la loi de régulation de l’influence commerciale.

L’objectif de cette loi

Bruno Le Maire s’est engagé à clarifier la loi sur la régulation de l’influence commerciale, adoptée en juin dernier, lors d’une réunion avec 130 créateurs de contenu à Issy-les-Moulineaux. Il a également annoncé la création d’un "groupe de travail" pour discuter de ces questions. "L’objectif de la loi n’est pas de vous ’emmerder’, mais de vous accompagner et de vous protéger", a promis le ministre de l’Économie et des Finances. Il a également souligné que si la loi devenait trop complexe, ce serait une mauvaise loi. Cette loi vise à réguler la promotion de produits par les célébrités des réseaux sociaux afin de prévenir les arnaques et les abus, rappelle le Huffington Post.

Les engagements de Bruno Le Maire

A titre de solution, Bruno Le Maire a proposé la mise en place d’un groupe de travail permanent pour élaborer un guide de bonnes pratiques, offrant des conseils pratiques aux influenceurs. Cette initiative a été bien accueillie par la présidente de l’Umicc, la fédération professionnelle des influenceurs, Carine Fernandez, bien que des incompréhensions subsistent entre les influenceurs et les représentants du ministère. Par ailleurs, certains influenceurs ont exprimé leurs préoccupations quant au manque de clarté entourant les collaborations commerciales. Par exemple, comment signaler une collaboration commerciale dans une publication reste flou. Les influenceurs redoutent de faire involontairement une erreur et de se retrouver en violation de la loi. Le ministre a promis de corriger ces problèmes et a annoncé une nouvelle réunion avec les influenceurs dans six mois pour discuter des progrès réalisés.

