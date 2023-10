La nouvelle réforme des retraites en France prévoit de comptabiliser dans le calcul des droits à la retraite les périodes de travaux d’utilité collective. Cette décision vise à réparer une injustice qui existait depuis longtemps. Un service de déclaration en ligne est ouvert sur le site de l’Assurance retraite.

Un trimestre supplémentaire pour chaque période de 50 jours

Les personnes ayant contribué à la société entre 1984 et 1990 par des travaux d’utilité collective ou d’autres contrats aidés dans les années 1980 pourront voir le fruit de leurs efforts dans le calcul de leur retraite. Pour faciliter le processus de déclaration de ces périodes, l’Assurance retraite a créé un service en ligne dédié sur son site web. Cette démarche revêt une grande importance, car elle permettra aux personnes concernées de bénéficier d’un trimestre supplémentaire pour chaque période de 50 jours de travail accompli dans le cadre de ces contrats.

Comment procéder à la déclaration ?

Pour déclarer ces périodes de travail, il suffit de se connecter à son espace personnel sur le site de l’Assurance retraite et de sélectionner le service "Déclarer mes stages et Travaux d’utilité collective (TUC)". Il faudra ensuite indiquer les dates de début et de fin de chaque période et fournir les justificatifs nécessaires. Les déclarations sont conservées pendant 30 jours. Une vérification sera ensuite effectuée par un conseiller, puis la personne recevra une confirmation.

Ce qu’il faut savoir

Pour être éligible à cette mesure, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge de 55 ans ou plus, et d’avoir effectué des travaux d’utilité collective entre 1984 et 1990. Ce sont des "actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, basées sur 20 heures par semaine". D’autres types de stages de formation professionnelle similaires sont pris en compte : les stages pratiques en entreprise entre 1977 et 1988, les stages de "jeunes volontaires" de 1982 à 1987, les stages d’initiation à la vie professionnelle de 1985 à 1992, ainsi que les programmes d’insertion locale de 1987 à 1990.