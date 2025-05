En France, un rappel de plus de 32.000 unités du médicament générique Lisinopril a été lancé. Un défaut sur l’impression des plaquettes pourrait, selon l’ANSM, entraîner une erreur de dosage.

En France, un rappel de 32.640 boîtes du médicament générique Lisinopril du labo Viatris 5 mg a été déclenché à cause d’un problème d’étiquetage. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) explique que certaines inscriptions sur les plaquettes en aluminium pourraient induire une prise excessive, laissant croire à plusieurs prises par jour. Ce défaut concerne quatre lots précis : 8172295, 8189879, 8172296 et 8192737, rapportent les médias nationaux comme Le Figaro et Franceinfo. Bien que la composition du médicament reste conforme, ce risque d’erreur posologique pourrait entraîner des effets indésirables. En cas de surconsommation, les patients peuvent souffrir de baisse de tension, troubles de l’équilibre, fatigue importante, voire d’une altération de la fonction rénale.

D’autres versions disponibles

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a signalé un surdosage isolé, accompagné d’un trouble de la vigilance, sans gravité. En parallèle du retrait de plusieurs lots de Lisinopril pour cause d’erreur d’impression, aucun risque de pénurie n’est anticipé. Les autorités de santé assurent que la continuité des traitements reste garantie. D’autres versions génériques du médicament sont déjà disponibles sur le marché français, proposées notamment par Arrow, Zentiva, Teva, Sandoz ou Biogaran, selon la base de données Vidal.

