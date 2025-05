Face aux critiques d’élus guyanais, Gérald Darmanin a adressé un courrier au président territorial pour clarifier le projet de quartier de haute sécurité prévu à Saint-Laurent-du-Maroni. L’établissement pénitentiaire, attendu en 2028, continue de susciter des tensions.

"Revenir à la réalité"

Le 22 mai, Gérald Darmanin a adressé un courrier à Gabriel Serville pour "revenir à la réalité" concernant la prison prévue à Saint-Laurent-du-Maroni d’ici 2028. Le projet inclut un quartier de haute sécurité de 60 places, suscitant vives réactions locales. Certains responsables politiques ont assimilé cette annonce à un retour du bagne. Emmanuel Macron lui-même aurait exprimé son mécontentement face à cette initiative non concertée. Dans sa lettre, le ministre insiste sur l’urgence du besoin carcéral en Guyane. Il précise que ce quartier ne concernera pas les détenus radicalisés, mais isolera les narcotrafiquants opérant en Guyane et dans les territoires voisins.

Initialement prévue pour 2026

Le futur établissement pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni comptera 500 places et inclura divers régimes : maison d’arrêt, centre de détention, unités pour femmes et mineurs. En Guyane, la prison de Rémire-Montjoly héberge actuellement 983 personnes pour une capacité officielle de 614 places. La nouvelle prison est désormais attendue en 2028. Présenté à tort comme isolé, le site se situe en réalité à quelques kilomètres de Saint-Laurent, une commune peuplée de plus de 50 000 habitants, représentant la deuxième agglomération guyanaise.

