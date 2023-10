Cette hausse du prix du gazole est liée à celle des prix du pétrole alors que le baril de Brent a vu son tarif flamber en atteignant un record annuel mercredi, à 96,5 dollars en clôture à Londres.

Le gazole n’est plus le carburant le moins cher

Le prix du gazole en France a connu une augmentation significative au cours des trois derniers mois, dépassant même le prix de l’E10 (essence). Actuellement, un litre de gazole coûte en moyenne 1,9539 euro, tandis que l’E10 est à 1,9532 euro. Cette hausse des prix affecte tous les types de carburants, mais le gazole est particulièrement touché. L’essence suit également une tendance à la hausse, bien que légèrement moins marquée. Le SP-98 coûte plus de deux euros le litre (2,0211 euro), tandis que le SP-95 atteint 1,9749 euro par litre. Ces prix n’ont jamais été aussi élevés depuis le début de l’année. Au cours de l’ensemble de l’année 2023, les prix ont augmenté de manière significative : le SP-98 de 6,4 %, le SP-95 de 6,8 %, l’E10 de 7,7 % et le gazole de 2,3 %. Cette hausse fait que le gazole n’est plus le carburant le moins cher, contrairement à ce qui était le cas depuis février dernier.

Les causes de cette hausse

Cette augmentation des prix des carburants est en grande partie attribuée à la hausse des prix du pétrole. Le baril de Brent a atteint un record annuel de 96,5 dollars à la clôture à Londres, en raison de réductions de production en Arabie saoudite et en Russie. Le prix du pétrole est également influencé par d’autres facteurs, tels que la réduction des exportations de gazole par la Russie. Riyad doit notamment baisser son rendement quotidien d’un million de barils jusqu’à fin 2023 tandis que Moscou s’est engagé à priver le marché de 300.000 barils par jour durant les trois derniers mois de l’année. En conséquence, le prix du pétrole s’approche actuellement des 97,7 dollars le baril.

