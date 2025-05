Prêtre, professeur ou encore père de famille figurent parmi les 55 suspects arrêtés dans plusieurs départements en France.

Une opération d’envergure nationale

Un important réseau de pédocriminalité actif sur Telegram a été démantelé en France. Entre lundi et jeudi matin, les enquêteurs ont procédé à 55 arrestations dans 42 départements français. Cette action coordonnée fait suite à une longue enquête de l’Office des mineurs, lancée après une première série d’arrestations effectuées l’été dernier. Les suspects, âgés de 25 à 75 ans, viennent de divers milieux. Parmi eux se trouvent un prêtre, un enseignant, un ambulancier ou encore un retraité, détaille Le Figaro.

Une enquête approfondie de dix mois

Cette opération repose sur un travail minutieux d’analyse, d’infiltration et de repérage mené durant près d’un an. Les policiers ont examiné des milliers d’échanges sur la messagerie cryptée Telegram. Le groupe visé diffusait et consultait régulièrement des contenus pédopornographiques impliquant des enfants très jeunes. D’après les autorités, les personnes arrêtées entretenaient des liens avec des délinquants déjà incarcérés. « Derrière ces abuseurs avérés d’enfants, il a fallu dix mois d’enquête pour parvenir à ce coup de filet. Dix mois d’infiltration de milliers d’échanges, d’analyse et de détection d’images pédos par une task force montée à l’Ofmin », a le commissaire Quentin Bevan, chef du pôle opérationnel de l’Ofmin.

Telegram, toujours dans le viseur

Malgré quelques avancées dans sa collaboration avec la police, Telegram reste un outil privilégié des pédocriminels. Selon le commissaire Quentin Bevan, la plateforme ne répond que partiellement à ses obligations légales. Le patron de Telegram, arrêté brièvement au Bourget l’an passé, n’a pas permis de changement significatif, d’après les enquêteurs.

