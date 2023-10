Après le signalement d’une piqûre par une punaise de lit dans le Centre de documentation et d’information du lycée Elisa-Lemonnier à Paris, des enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. Ils ont préféré rentrer chez eux.

Plusieurs salles de classe infestées

En France, les punaises de lit ne s’arrêtent pas dans les salles de cinéma, le métro ou le TGV. Ces insectes parasites ont été aussi observés dans un établissement scolaire, à savoir le lycée Elisa-Lemonnier dans le 12e arrondissement de Paris.

La présence d’une punaise de lit a été signalée mercredi par une élève qui aurait ressenti des piqûres au Centre de documentation et d’information de l’école. Le proviseur a avisé le rectorat. Un chien spécialement formé pour détecter ces insectes a été déployé. D’après le rapport, "six salles de classe étaient infestées au premier note TF1. Le lendemain, une opération de cryogénisation et de nettoyage a été faite.



Des professeurs font valoir leur droit de retrait

Mais après cette découverte, certains professeurs du lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Ce droit autorise les salariés à refuser de se rendre sur leur lieu de travail ou à le quitter sans nécessiter l’approbation préalable de leur employeur lorsque la situation de travail présente un danger grave et immédiat pour leur vie ou leur santé, comme l’indique le site officiel de l’administration française.



Pour le moment, l’académie de Paris ne souhaite pas fermer le lycée. Elle a indiqué que les professeurs qui ont fait valoir le "droit de retrait" ont été "entendus", "mais il n’y a pas de risques majeurs à ce stade". Une assemblée générale des enseignants était prévue ce vendredi matin devant l’établissement.



