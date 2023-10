Ce mardi 3 octobre, les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont signalé qu’il y avait encore 148 bacheliers en attente d’affectation, ce nombre étant légèrement inférieur à celui de l’année précédente, qui s’élevait à 160.

Majoritairement des lycéens professionnels

Les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont annoncé qu’un total de 148 bacheliers, principalement issus de lycées professionnels, n’ont toujours pas été affectés à l’issue du processus Parcoursup. Comme c’est la tradition chaque année, les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission ont eu la possibilité de faire appel à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de leur académie pour obtenir de l’aide dans la recherche d’une formation.

Les ministères concernés écrivent dans un communiqué relayé par les médias français comme BFMTV : "la réduction de la durée de la phase d’admission et son efficacité accrue ont permis aux CAES de prendre en charge plus rapidement les bacheliers sans proposition cette année". Et "à ce jour, 148 lycéens, très majoritairement des lycéens professionnels, continuent à être accompagnés par les CAES". Les CAES continuent de travailler en collaboration avec les universités et les acteurs locaux en partenariat avec les rectorats, et ce, jusqu’à la fin du mois d’octobre, afin de fournir aux étudiants des solutions appropriées.

D’autres chiffres à connaître

L’année dernière, le nombre de bacheliers sans affectation était de 160. Malgré une augmentation du nombre d’inscrits cette année, 93,5% des bacheliers qui ont formulé des vœux ont reçu au moins une proposition d’admission, ce qui représente une nette amélioration par rapport à 2022.

D’après une enquête menée par l’institut CSA auprès de 1 000 nouveaux bacheliers, 73% des lycéens estiment que les délais d’attente sont adéquats, ce qui représente une augmentation de 5 points par rapport à l’année précédente. De plus, 76% d’entre eux expriment leur satisfaction à l’égard des réponses qu’ils ont reçues de la part des établissements de formation.

