L’ONG Oxfam a dévoilé un nouvel index sur ’le taux de féminisation du pouvoir en France’, révélant qu’en 2025, les inégalités persistent dans les sphères décisionnelles.

80e anniversaire du droit de vote féminin

Selon un index publié mardi par Oxfam, seuls 28% des postes exécutifs, parlementaires, locaux ou dans les grandes institutions françaises sont occupés par des femmes en 2025, relaient les médias nationaux comme BFMTV et CNews. D’ailleurs, parallèlement, à l’occasion du 80e anniversaire du droit de vote féminin, plus d’une vingtaine de responsables politiques, dont Martine Aubry et Clémentine Autain, réclament dans une tribune un ’acte II de la parité’.

Si le gouvernement de François Bayrou affiche une parité stricte, Oxfam souligne que seuls 43% des ministères de plein exercice et 25% des ministres d’État sont occupés par des femmes. Aucun poste régalien ne leur est confié. Dans les cabinets ministériels, 20% seulement sont dirigés par des femmes. À l’Assemblée, la féminisation plafonne à 36%.

> À lire aussi : Débat sur l’égalité des sexes : le gouvernement pointé du doigt

Autres

Oxfam souligne aussi que seules 20% des mairies françaises sont dirigées par des femmes, un taux similaire à la présidence des conseils départementaux. Du côté des régions, la part grimpe légèrement, avec 29% des exécutifs régionaux présidés par des femmes. Ensuite, environ 20% des préfectures sont confiées à des préfètes, tandis qu’un tiers des ambassades sont occupées par des ambassadrices. Malgré quelques avancées, Oxfam déplore que le plafond de verre demeure et rappelle que l’égalité réelle dans la vie publique reste un enjeu crucial pour les droits des femmes.

> Toute l’actualité en France sur LINFO.re