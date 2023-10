La dématérialisation des tickets-restaurant est déjà en cours. La version papier va disparaître d’ici 2026, selon la ministre déléguée chargée notamment du Commerce, Olivia Grégoire.

Un processus trop complexe

La ministre déléguée chargée notamment du Commerce, Olivia Grégoire, a annoncé lundi 2 octobre que le ticket-restaurant papier va disparaître. L’objectif est de remplacer ce dispositif par une solution dématérialisée, selon Le Figaro.

Depuis février, un important changement a été mis en place concernant les tickets-restaurant en papier. En effet, les restaurateurs et commerçants qui les recueillent doivent les traiter eux-mêmes avant de les envoyer directement à l’un des organismes émetteurs et se faire rembourser.

"Un quart des restaurants et commerces les refusent"

Ce processus provoque une surcharge de travail pour les professionnels. Ainsi, ces derniers sont de plus en plus nombreux à ne plus accepter les tickets-restaurant papier qui sont trop complexes à gérer. "Un quart des restaurants et des commerces les refusent", a détaillé Olivia Grégoire au micro de France Info. Elle a par ailleurs dénoncé des "démarches trop lourdes". De plus, d’importantes commissions prélevées ont rendu ce dispositif peu attractif pour les établissements.

Terminer la transition avant 2026

La ministre déléguée a souligné que les tickets-restaurant devront bientôt être tous sous format carte ou 100% virtuel. Selon ses dires, l’exécutif souhaite avoir terminé cette transition "avant 2026" tout en promettant d’accompagner les entreprises qui dépendent encore des titres papiers.

"On accompagnera aussi les salariés [...]. C’est simplifier, faire en sorte que cela coûte moins cher au restaurateur de prendre les tickets resto", a-t-elle expliqué. Dans le but de déterminer les points de blocage, l’exécutif va échanger avec les représentants des entreprises, notamment des PME.

