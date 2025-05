Une étude récente de Santé publique France montre que les habitudes restent éloignées des consignes nutritionnelles, notamment en ce qui concerne la consommation de fruits, légumes, légumineuses et féculents complets.

Une consommation encore trop faible

Malgré des campagnes répétées depuis des années, peu d’adultes en France suivent les recommandations alimentaires. Seuls 19 % des hommes et 25 % des femmes mangent cinq fruits et légumes par jour. Cette proportion reste largement en deçà des objectifs fixés par les autorités de santé. Concernant les légumes secs, 23 % des adultes en consomment au moins deux fois par semaine. Pour les féculents complets, ce taux atteint 28 %.

Des boissons sucrées encore trop présentes

La consommation excessive de boissons sucrées reste problématique. Un homme sur cinq en boit plus d’un verre par jour. Chez les femmes, cette proportion atteint 12 %. Ces pratiques dépassent les recommandations nutritionnelles et varient selon l’âge, le sexe ou les revenus.

Un message connu mais peu appliqué

Une autre enquête montre que 71 % des adultes connaissent la règle des cinq fruits et légumes par jour. Toutefois, cette information n’entraîne pas toujours un changement réel. Moins de 40 % des personnes interrogées connaissent l’intérêt des féculents complets.

Des écarts selon le profil des répondants

Les femmes, les jeunes adultes et les personnes diplômées affichent une meilleure connaissance des recommandations. Ils adoptent aussi plus souvent des habitudes alimentaires proches des consignes officielles. À l’inverse, les régions défavorisées et les territoires d’outre-mer rencontrent plus d’obstacles pour accéder à une alimentation variée et équilibrée.

