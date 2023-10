L’élément marquant de la journée, c’est la mer qui est forte de la pointe des Aigrettes à la pointe de la table en passant par Saint-Pierre au déferlement d’une longue houle de Sud-Ouest atteignant les 3 mètres. A contrario, la mer est peu agitée du Port-Ouest à la pointe des Cascade en passant par le Chef-Lieu.

Côté ciel, la journée démarre généralement sous le soleil avec en prime quelques fins cirrus décoratifs. En fin de matinée, les nuages gagnent les pentes du Sud et du Sud-Est avant de s’étendre à l’ensemble des hauts. En cours d’après-midi, ces nuages peuvent laisser échapper quelques gouttes dans les hauts du Sud-Est comme du côté des Hauts de Sainte-Rose. Quelques gouttes sont également possibles dans les hauts du Sud-Ouest du côté du Tampon ou de la fenêtre des Makes. Les sommets au-dessus de 2000 mètres restent cependant la tête au soleil cette après-midi. Les éclaircies résistent sur les littoraux Nord-Ouest, Nord et Nord-Est ainsi que dans Salazie et Mafate alors que les conditions deviennent un peu plus nuageuses dans Cilaos cette après-midi.

Les températures restent élevées cette après-midi et on attend 28 à 31 degrés en bord de mer, 25 degrés à Salazie, 20 degrés au Pas de Bellecombe.

Le vent est faible ce matin et les brises dominent. Cette après-midi, une fois n’est pas coutume, le vent souffle "à l’envers" sur les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest avec un faible vent d’Ouest à Nord-Ouest qui atteint les 40 km/h en rafales du côté de Sainte-Marie ou de Pierrefonds.