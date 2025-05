Les pistes évoquées par Bruno Retailleau n’ont pas convaincu Marine Le Pen. Elle dénonce un discours creux, incapable de répondre à la menace islamiste.

Des mesures jugées dérisoires

Le débat sur les Frères musulmans prend une nouvelle tournure. Marine Le Pen attaque frontalement les suggestions de Bruno Retailleau, les qualifiant d’inutiles face à une idéologie qu’elle juge dangereuse. Invitée sur France 2, la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée estime que ses annonces relèvent du ridicule. "Les mesures qui ont été proposées par Bruno Retailleau, c’est une blague qui ne fait pas rire, c’est-à-dire que même le président de la République, Emmanuel Macron, a trouvé ça indigent", a déclaré la leader d’extrême droite sur le récit de 20 Minutes.

Un plan d’action flou et peu crédible

Bruno Retailleau suggère de créer un parquet administratif et de former les élus. Le ministre de l’Intérieur souhaite également désigner un responsable unique du renseignement. D’autres idées portent sur une meilleure surveillance des flux financiers. Malgré cela, la droite peine à convaincre, selon la présidente du groupe RN. Marine Le Pen réclame un changement de cap. Elle appelle à une lutte frontale contre ce qu’elle décrit comme une idéologie totalitaire. Pour elle, la solution passe par la suppression des financements, l’interdiction de certaines publications et une dénonciation claire de cette mouvance. Elle affirme avoir déjà rédigé une loi en ce sens.

