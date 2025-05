À l’approche de son 115e anniversaire, Marie-Rose Tessier, originaire de Vendée, accède au rang de vice-doyenne de l’humanité. Cette longévité exceptionnelle témoigne d’une vie traversant des époques marquantes.

Un parcours ancré dans l’histoire

Marie-Rose Tessier, bientôt âgée de 115 ans, est désormais la vice-doyenne de l’humanité, rapporte LongeviQuest. La Vendéenne occupe cette place après le décès de la nonne brésilienne Inah Canabarro Lucas survenu mercredi 30 avril. Née en 1910 en Vendée, cette centenaire a passé sa vie dans ce département. Elle a grandi dans une ferme à Beaurepaire, où son père travaillait la terre et sa mère s’occupait du foyer. Benjamine d’une fratrie de quatre enfants, elle a expérimenté une longévité inhabituelle dans sa famille, ayant survécu à la quasi-totalité de ses proches, y compris son mari, décédé durant la Seconde Guerre mondiale, et ses filles. Aujourd’hui, elle réside dans un établissement pour personnes âgées aux Sables-d’Olonne, où sa petite-fille lui rend visite quotidiennement, raconte France3-regions.

Une résilience face aux épreuves du temps

La vie de Marie-Rose Tessier a été marquée par des événements historiques majeurs, tels que deux conflits mondiaux et l’évolution de la République française à travers seize présidents. Malgré les épreuves, comme une récente bronchite qui l’avait affaiblie, elle a démontré une force de caractère remarquable. Elle a d’ailleurs été qualifiée de "roc" par sa petite-fille. Bien que ses sens et sa mémoire s’estompent avec l’âge, elle reconnait toujours ses proches. Le plus difficile pour elle est la perte de la vue, qui limite ses activités quotidiennes.

Interrogée sur le secret de sa longévité, Marie-Rose Tessier met en avant un travail physique intense dans les champs durant sa jeunesse. "J’ai beaucoup travaillé dans les champs quand j’étais jeune. On n’avait pas toutes les facilités que vous avez maintenant !", a-t-elle confié. Agée de 115 ans, la doyenne actuelle est la Britannique Ethel Caterham.