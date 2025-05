Le stand du Parti socialiste, installé lors du défilé parisien du 1er-Mai, a été la cible d’une attaque. D’après la porte-parole du PS, le matériel a été saccagé et deux personnes ont été blessées lors des violences.

Coups de pied, de poing, pétards…

Lors du rassemblement parisien du 1er-Mai, plusieurs responsables socialistes ont été visés par une attaque survenue aux abords du boulevard de l’Hôpital. D’après Chloé Ridel, députée européenne et porte-parole du PS, des individus violents, identifiés comme appartenant aux black blocs, ont pris pour cible le stand festif installé par le parti à proximité de ses locaux. Des drapeaux et banderoles ont été arrachés, tandis que coups de pied, de poing et pétards ont été lancés. Deux personnes ont été blessées, selon ses déclarations sur X, confirmées à BFMTV. Boris Vallaud, chef des députés socialistes, a annoncé une plainte et condamné fermement ces violences.

Soutien de Bruno Retailleau

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des individus vêtus de noir, parfois encagoulés ou équipés de parapluies, impliqués dans les affrontements. Des slogans hostiles aux socialistes, liés à la loi travail, ont été entendus. BFMTV a aussi relevé des lancers de bombes agricoles ciblant le stand du Parti socialiste. Le député Jérôme Guedj a dû être escorté hors du rassemblement sous les huées. La structure du PS a été endommagée, selon les élus. La police est intervenue pour rétablir l’ordre. À 17h30, 29 interpellations avaient été recensées. Par ailleurs, Bruno Retailleau a écrit sur X : "je veux dire aux militants agressés tout mon soutien".

