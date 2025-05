D’après les données publiées le vendredi 23 mai par l’Insee, l’indice de confiance des ménages recule, en raison d’inquiétudes accrues sur les finances personnelles, le niveau de vie à venir et l’emploi.

En mai, le moral des ménages a reculé. L’indice mesuré par l’Insee affiche 88, soit une baisse de trois points par rapport à avril, relaient les médias nationaux comme Le Parisien et Le Figaro. Ce niveau reste inférieur à la moyenne historique, fixée à 100. L’enquête repose sur des questions relatives à la situation personnelle des ménages et à leur vision de l’économie nationale. Les répondants se montrent plus inquiets concernant leur situation financière passée (-4 points) et future (-3 points). Ils sont aussi plus nombreux à estimer que les conditions actuelles sont défavorables aux achats importants, avec un repli de 4 points sur cet indicateur spécifique.

Autres données

Le recul du moral des ménages concerne aussi leur perception du niveau de vie futur. L’indicateur correspondant perd 5 points, atteignant -59, son plus bas depuis avril 2023. Le jugement sur la situation passée baisse légèrement, avec un recul d’un point. L’Insee constate également une forte hausse des inquiétudes liées à l’emploi. L’indicateur progresse de 9 points, passant de 52 à 61, un sommet inédit depuis mai 2015, hors période Covid. Ce niveau dépasse largement la moyenne historique. Par ailleurs, la proportion de ménages anticipant une accélération des prix dans l’année diminue légèrement, selon les dernières données publiées.

