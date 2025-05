Une large majorité de la population soutient l’idée d’installer des portiques de sécurité à l’entrée des collèges et lycées. Cet engouement des Français fait suite à la hausse des actes de violences impliquant des armes chez les adolescents, et notamment des couteaux.

Un soutien massif de la population

D’après une enquête CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 79% des Français approuvent l’installation systématique de portiques de sécurité dans les collèges et lycées. Ce chiffre reflète une inquiétude croissante face à la recrudescence des violences impliquant des armes chez les jeunes. L’adhésion traverse toutes les tranches d’âge, catégories sociales et sensibilités politiques.

Des femmes et des jeunes particulièrement favorables

L’idée recueille 85% d’opinions favorables chez les femmes, contre 73% chez les hommes. Les jeunes adultes montrent un soutien très fort, atteignant 94% chez les moins de 25 ans. Le taux d’adhésion diminue légèrement au-delà de 35 ans, tout en restant élevé entre 74% et 79%. Ce constat s’étend également aux différents statuts professionnels, avec des scores favorables autour de 80% chez les actifs comme les inactifs.

Un consensus au-delà des clivages politiques

Si la gauche et la majorité présidentielle manifestent un soutien modéré, la droite affiche un enthousiasme plus marqué. L’idée est validée par 70% des électeurs de La France insoumise, 69% des sympathisants macronistes, et jusqu’à 94% chez ceux du Rassemblement national. Ce consensus général reflète une volonté commune de renforcer la sécurité des élèves dans un contexte jugé préoccupant.

