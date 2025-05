Lors de son passage dans l’émission ’Quelle Époque !’, il y a deux semaines, Thierry Ardisson a établi un parallèle entre Gaza et Auschwitz-Birkenau, camp nazi situé en Pologne et symbole de l’extermination juive.

"Je sais que cette séquence a choqué"

Le samedi 24 mai, Léa Salamé a fermement rejeté toute tentative d’assimilation entre la Shoah et d’autres événements, après des propos tenus par Thierry Ardisson dans son émission. L’animateur avait évoqué une comparaison entre Gaza et Auschwitz lors de l’édition du 10 mai, suscitant de nombreuses réactions. Lors de l’émission suivante, la journaliste est revenue sur cette séquence, qu’elle estime regrettable et qui, selon elle, aurait dû être supprimée au montage.

Léa Salamé a rappelé son engagement journalistique constant à préserver la mémoire de la Shoah. "Je sais que cette séquence a choqué, je sais qu’elle a blessé des gens" et "cela me mortifie parce que je rejette toute banalisation de l’abomination ultime que fut la Shoah", a-t-elle dit, dans des propos retranscrits et relayés par les médias nationaux comme Le HuffPost et Le Figaro.

"C’est Auschwitz, voilà…"

Pendant son passage dans le programme, Thierry Ardisson a assimilé la situation à Gaza au camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau. "C’est Auschwitz, voilà, c’est tout ce qu’il y a à dire", avait-il alors lancé. Deux organisations, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) et le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), ont fermement condamné cette comparaison.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, Israël mène une offensive militaire à Gaza. Le 2 mars, l’accès à l’aide humanitaire a été bloqué. Sous la pression internationale, Israël a finalement autorisé, depuis lundi, des livraisons limitées et encadrées vers le territoire palestinien.

