Pendant le 20ème siècle, ce prénom a connu une véritable épopée, il avait vraiment du succès auprès des parents. Beaucoup de petites filles le portent même en dehors de la France.

545 bébés enregistrés sous ce prénom en 2022

Marie ne rencontre plus autant de succès qu’avant, les chiffres de l’Insee le prouvent. En 2022, 545 bébés ont été enregistrés sous ce prénom. La baisse reste très significative, car en 1901, il a été attribué à 5239 nouveaux-nés et 4041 d’entre eux étaient des garçons.

Le livre L’Officiel des Prénoms certifie qu’en 1900, une fille sur cinq et un garçon sur douze s’appelaient Marie et Jean. Sa popularité n’est plus à prouver, mais ces dernières années, il n’a plus le vent en poupe auprès des parents. L’âge moyen des Marie tourne autour de la soixantaine.

Selon les statistiques de l’Insee, il existe environ 2 millions de Marie depuis plus de 1000 ans. Ce prénom a connu ses heures de gloires durant cinq années successives : 1901, 1902, 1903, 1904 et 1905.

Comment s’explique cette grosse diminution ?

La loi pourrait être un des facteurs de ce changement. En 1993, la mesure Bonaparte qui obligeait les parents à nommer les enfants par des prénoms venant du calendrier, a été abrogée. L’arrivée des appellations plus modernes a contribué à la désuétude du prénom Marie.

La nouvelle génération est en quête de plus de nouveautés et d’originalité. Toujours d’après l’ouvrage L’Officiel des Prénoms, le nombre des Marie et Jean est tombé à 800000. "Des témoins du temps passé qui ne laisseront plus d’héritiers aussi massivement portés", précise le livre. Marie tire son succès par ses racines chrétiennes, un personnage sacré dans la Bible. Elle a porté le fils de Dieu.

Marie très populaire en Europe

Le prénom fait fureur dans toute l’Europe. Pendant plus de 50 ans, il s’est hissé en premier du classement des prénoms les plus donnés sur le vieux continent. Marie est indétrônable en tant que prénom le plus attribué dans le monde. Depuis 1900 jusqu’à ce jour, 2 232 238 filles ont porté ce prénom dont 26 914 garçons.