Mardi le journaliste français et homme des médias Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l’âge de 86 ans.

Journaliste politique, Jean-Pierre Elkabbach a commencé sa carrière dans les années 1960 à la télévision à l’ORTF. Il a également été une des voix de Europe 1 entre 2005 et 2008. Il a été président de France 2 et France 3 au début des années 1990.

Plusieurs personnalités lui ont rendu sur les réseaux à la suite de l’annonce de son décès. Comme l’ancien président de La République François Hollande. "Une page de notre histoire politique et médiatique se tourne avec la disparition de Jean-Pierre Elkabbach. C’était une voix que nul ne pouvait faire taire. Il s’était entretenu avec tous les présidents de la Ve République. (...) Je garde de lui cette insatiable curiosité qui jusqu’au bout l’animait et cette soif inaltérable de comprendre et de savoir" .