Notre île est concernée par le passage d’un front froid ce week-end. Le froid commence à bien se faire sentir dans les hauts et dans les cirques. Du côté de Mafate, il vaut mieux commencer à sortir les bonnets et les paletots.

Les doudounes et les bonnets sont de sortie à Mafate, en cause la baisse du mercure. Les températures avoisinent les 13 à 15° le matin. Les randonneurs et habitants s’habillent en conséquence.

"Dans notre petit village de Mare à Martin les gens commencent à allumer le feu. On est beaucoup plus équipé, j’ai sorti le sweat, bientôt ce sera la doudoune et les gants".

Du côté de la Nouvelle, les habitants se préparent au passage du front froid ce week-end. "On est ravitaillé en bois par hélicoptère, on fait une demande à l’ONF pour couper le bois".

Dans le cirque il fait déjà très froid et lundi, le mercure devrait afficher au plus bas 12°.