Le Collectif Les Morts de la Rue a recensé 855 décès de personnes sans-abri en France en 2024, un total en hausse par rapport à l’année précédente.

120 de plus qu’en 2023

Le Collectif Les Morts de la Rue a signalé, via France Inter, 855 décès de personnes sans-abri en France pour l’année 2024, soit 120 de plus qu’en 2023. Cette organisation recense depuis 2012 les morts de personnes ayant vécu récemment dans des conditions précaires, sans logement stable. La majorité des victimes vivaient dans des espaces inadaptés, comme des parkings, escaliers, chantiers ou stations de métro, mais aussi dans des hébergements d’urgence ou des établissements médicaux. L’âge moyen était de 48 ans. Le bilan fait état de 703 hommes, 112 femmes, 40 personnes au genre non défini et une personne transgenre. Dix-neuf enfants avaient moins de quatre ans, relaie Franceinfo.

350 000 personnes sans domicile fixe en 2025

Dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 mai, le collectif Les Morts de la Rue a organisé une action symbolique en apposant des affiches portant les noms de 485 personnes décédées dans la rue à Paris entre 2012 et 2023, à l’endroit même où leur mort est survenue. Un hommage public leur sera rendu mardi au parc de Belleville, dans le 20e arrondissement. D’après la Fondation pour le logement des défavorisés, la France compterait 350 000 personnes sans domicile fixe en 2025, soit une hausse de 6 % par rapport à 2023. Ce chiffre inclut tous les types de précarité résidentielle recensés par l’Insee.

