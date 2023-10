Mardi 17 octobre, Gérald Darmanin a pris la parole pour soutenir le budget de son ministère pour l’année 2024, lequel atteint légèrement plus de 24 milliards d’euros. Cette allocation budgétaire représente une augmentation d’un milliard par rapport à l’exercice précédent.

Les Jeux Olympiques

L’objectif principal de ce financement est de garantir la sécurité lors de la préparation des Jeux Olympiques et de mettre en œuvre la deuxième année de la Loi d’orientation et de programmation de l’Intérieur (LOPMI). Lors de son intervention devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale, qui a été consultée pour avis, le ministre de l’Intérieur a réitéré l’engagement de mobiliser 35 000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité des Jeux. Il a également précisé que 200 millions d’euros supplémentaires seraient alloués spécifiquement aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Le budget alloué à la police nationale s’élève à 12,9 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 4,5% par rapport à l’année 2023. De même, les crédits destinés à la gendarmerie atteignent 10,4 milliards d’euros, enregistrant une hausse de 4,9%. Pour l’exercice 2024, la mission "sécurités" du ministère, englobant la police, la gendarmerie, la sécurité civile, ainsi que la sécurité et l’éducation routière, est dotée d’un budget de 24,2 milliards d’euros, comparativement à 23,1 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 4,76%.

2 000 de plus sur le terrain

Le deuxième exercice budgétaire de la Loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure (Lopmi) prévoit un investissement important de 15 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans pour le ministère de l’Intérieur. Cette loi vise à embaucher 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires, ainsi qu’à créer 238 brigades de gendarmerie. En 2024, 2 000 agents de sécurité supplémentaires seront déployés sur le terrain.

De plus, le ministre Gérald Darmanin a annoncé une prime pour compenser l’absence de congés pendant les Jeux et a confirmé que la réforme des petits excès de vitesse entrera en vigueur le 1er janvier 2024, ayant été soumise au Conseil d’État le 10 octobre.

