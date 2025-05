Dès ce mardi 13 mai, plus de 117 000 jeunes participent à un défi visant à s’éloigner des écrans pendant dix jours, dans une démarche de déconnexion collective.

À partir du 13 mai, plus de 117 000 jeunes sont attendus pour participer au défi national ’10 jours sans écrans’, piloté par une association du même nom. L’initiative, ouverte aux élèves de la maternelle au lycée, encourage à limiter l’usage des écrans de divertissement jusqu’au 22 mai. Les familles et les enseignants sont également invités à y prendre part. Le but est de promouvoir une utilisation équilibrée des technologies. En remplacement, des animations seront proposées par les écoles, les collectivités et les associations. Les élèves cumuleront des points en s’abstenant d’écrans à cinq moments clés de la journée, rapporte BFMTV.

Initié en 2018

L’association organisatrice estime que dix jours sont nécessaires pour rompre avec des habitudes numériques et constater des effets sur le quotidien. Cette durée offre le temps d’explorer d’autres activités et d’amorcer un changement concret. Elle permet aussi d’évaluer les bénéfices sur la concentration, le bien-être et les liens sociaux. Le défi, initié en 2018 avec 5 000 jeunes au Pays basque, s’est étendu progressivement. Aujourd’hui, il mobilise aussi des établissements francophones à l’international, notamment en Suisse, au Japon, au Maroc et en Tunisie, note 20 Minutes.

