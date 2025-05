Le ministre de la Justice Gérald Darmanin tire la sonnette d’alarme sur la dégradation de la sécurité en France. Selon lui, aucun lieu n’échappe désormais à la violence ni à la consommation de drogues.

Une insécurité qui touche tout le territoire

Dans une longue interview diffusée sur YouTube et postée lundi sur son compte X, Gérald Darmanin déclare que l’insécurité règne de plus en plus dans l’Hexagone. "Il n’y a plus de lieux "safe" en France", a déploré le ministre de la Justice. Il affirme que même les petites communes rurales sont confrontées à des problèmes de drogue, autrefois concentrés dans les grandes villes. Pour lui, le phénomène s’est étendu à l’ensemble du pays et reflète une montée inquiétante de la violence.

La technologie en exemple à l’étranger

Pour contrer cette insécurité, le ministre met en avant l’usage de la reconnaissance faciale. Il cite Dubaï et Singapour, où cette technologie est déjà utilisée dans les aéroports. "A Dubaï, on voit votre tête et on sait votre identité, quel est votre casier judiciaire, si vous êtes recherché", a-t-il notamment expliqué. Gérald Darmanin estime que cette méthode est efficace et transposable.

Des résistances en France

Interrogé sur l’absence de cette solution en France, Gérald Darmanin évoque une méfiance tenace envers les nouvelles technologies. Il pointe du doigt les craintes liées aux libertés individuelles et à la gestion des fichiers. "Malheureusement le Parlement s’y est toujours opposé jusqu’à présent.", a-t-il insisté. Malgré tout, il appelle à dépasser ces blocages pour renforcer la sécurité sur le territoire.

Lire toute l’actualité en France