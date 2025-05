Une nouvelle convention citoyenne, consacrée aux temps scolaires et aux vacances, débutera en juin. Emmanuel Macron veut redessiner le calendrier des élèves pour mieux équilibrer apprentissage et vie familiale.

Un vieux projet qui prend forme

A partir du mois de juin, le chef de l’État va solliciter un panel de citoyens tirés au sort pour repenser l’organisation du temps des enfants. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et relayée par BFMTV, Emmanuel Macron souhaite améliorer la répartition des journées d’école et trouver un équilibre entre besoins éducatifs et contraintes familiales. Cette initiative s’inscrit dans une réflexion entamée depuis plusieurs années, mais qui n’avait jusqu’ici débouché sur aucune réforme concrète.

Repenser l’été pour réduire les inégalités

Déjà en 2023, à Marseille, Emmanuel Macron évoquait la nécessité de revoir la longueur des vacances d’été. Il estimait qu’un repos trop long accentue les inégalités et freine les apprentissages. Pour lui, il faut éviter de surcharger les semaines de cours et ménager les élèves. Il avait même proposé une rentrée anticipée au 20 août pour ceux en difficulté, afin de favoriser un accompagnement renforcé.

Une réforme encore à construire

Depuis le début de l’année, le sujet est revenu dans les échanges publics. La ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne, avait relancé l’idée d’un été scolaire raccourci. Lors d’un déplacement en Alsace, Emmanuel Macron a confirmé son intention d’ouvrir le débat. Il a souligné la longueur inhabituelle des vacances françaises par rapport à d’autres pays. La convention citoyenne devra maintenant trancher. Reste à voir si ses conclusions rejoindront la vision présidentielle.

