Des courriers au ton menaçant ont été envoyés par l’académie de Versailles à une cinquantaine de parents. Le ministre de l’Education, Gabriel Attal, s’est rendu au rectorat après cette révélation.

Des travaux et des enquêtes

Après le suicide de Nicolas, 15 ans à Poissy (Yvelines), le rectorat de Versailles se trouve au centre d’une polémique, rappelle TF1. Les services de cette institution académique ont reçu la visite de Gabriel Attal dans la soirée du lundi après la révélation des courriers problématiques envoyés à une cinquantaine de parents. Après la rencontre avec le recteur, le ministre de l’Éducation a apporté plus d’explications lors d’un point de presse.

"Ce que je peux vous dire à ce stade, au regard des informations qui m’ont été communiquées, c’est que sur l’année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits ’de réprobation’ ont été adressés, 55 d’entre eux semblent poser question", a-t-il précisé. Selon ses dires, des travaux vont évidemment se poursuivre afin d’identifier ce qui a mené à l’envoi de ces courriers, et s’il était justifié de les envoyer ou pas.

Une erreur, une faute

Gabriel Attal a souligné que sa venue à Versailles a pour objectif de faire la transparence. "De quoi parle-t-on ? On parle d’un courrier, appelé courrier de réprobation, qui est adressé à des personnes lorsqu’il y a des menaces, parfois des menaces sur l’intégrité physique d’agents de l’éducation nationale", a-t-il expliqué. Il a signifié que dans un tel cas, l’institution a vocation à se tenir aux côtés de ses agents et à le faire savoir.

Pourtant, selon lui, il y a eu une erreur, une faute, puisque cette lettre a été adressée à des familles qui n’auraient pas dû la recevoir, dans des situations de harcèlement scolaire, même d’agression sexuelle. "Et cet incident n’est pas acceptable", a-t-il signifié.

Un courrier au ton menaçant

En mai dernier, un courrier au ton menaçant a été envoyé par le rectorat aux parents de Nicolas. Ce dernier s’est suicidé au lendemain de la rentrée après avoir été victime de harcèlement scolaire. Le ministre a qualifié ce courrier de "honte" avant d’annoncer le lancement d’un audit sur la gestion des cas de harcèlement au cours de la dernière année scolaire dans chaque académie.

> A lire aussi : Couvre-feu numérique, brigade : que prévoit Gabriel Attal pour lutter contre le harcèlement scolaire ?