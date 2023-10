Les inégalités salariales femmes-hommes débutent dès la perception de l’argent de poche. Une étude menée par l’institut CSA montre que les filles perçoivent moins d’argent de poche que les garçons.

Six euros de moins que les garçons

Une étude a été menée par l’institut CSA pour le magazine Julie et le média ViveS concernant les inégalités salariales femmes-hommes. Elle a été réalisée sur un panel en ligne du 12 au 21 juin 2023 sur un échantillon représentatif de 804 parents totalisant 1 101 adolescents âgés de 10 à 15 ans.

Selon France Info, la moitié des enfants reçoivent un peu d’argent de la part de leurs parents, mais les jeunes filles perçoivent 38 euros en moyenne, soit 6 euros de moins que les garçons. Cette inégalité est aussi constatée dans l’âge : près de 50% des garçons de 10-12 ans reçoivent de l’argent de poche contre 40% des filles du même âge.

Des inégalités

L’argent est donné en contrepartie d’une corvée dans la plupart des familles interrogées. Les résultats de cette étude aussi montrent des inégalités de traitement, puisque les parents demandent aux filles de ranger leur chambre et aux garçons de tondre la pelouse ou de laver la voiture.

A noter que la moitié des jeunes mettent leur argent de poche de côté. L’étude évoque aussi des différences quant à l’utilisation de l’épargne : les garçons dépensent leur argent pour les jeux vidéo, la musique et les produits high-tech tandis que les filles achètent notamment des vêtements, du maquillage ou un point important : elles font des cadeaux à leurs proches.

D’après cette enquête, ce schéma genré se poursuit avec l’âge, car les tâches de soins sont majoritairement assumées par les femmes et non rémunérées. Elles représentent l’équivalent d’un tiers du PIB, selon l’Insee.

