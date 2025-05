Selon une étude, un prénom bien connu en France serait perçu comme un gage d’intelligence. Ni masculin, ni féminin, il se distingue par sa sobriété et son efficacité.

Un prénom discret qui marque les esprits

Dans le monde professionnel, la première impression peut jouer un rôle décisif. Le prénom, souvent perçu comme un simple détail, agit pourtant comme un signal social. Parmi les nombreux prénoms recensés, "Camille" ressort comme celui qui inspire le plus de confiance… et d’intelligence.

Une étude inattendue menée par MyHeritage

En 2016, le site MyHeritage a analysé plus de 70 000 tests de QI réalisés anonymement. L’objectif était de croiser les résultats avec les prénoms des participants francophones. À la surprise générale, le prénom Camille est arrivé en tête avec un score moyen de 182. À titre de comparaison, la moyenne générale tourne autour de 100.

Cette enquête, bien que non académique, a été largement relayée par les médias, dont Closer, CNewws ou encore Demotivateur. Et le prénom Camille est spontanément associé à des qualités positives, bien au-delà des données chiffrées.

Camille, le prénom qui rassure les recruteurs

Neutre et répandu, Camille échappe aux clichés liés au genre. Il évoque la stabilité, la souplesse et une forme d’intelligence émotionnelle. Ces qualités sont souvent recherchées dans le monde du travail, où l’adaptabilité et l’intelligence émotionnelle sont valorisées.

Pour un recruteur, ce prénom peut inconsciemment faire pencher la balance. Il est vu comme fiable, équilibré et professionnel. Sans être original, il reste intemporel et sans connotation sociale.

Source : Modesettravaux.fr