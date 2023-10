Natacha est enceinte de 7 mois, elle s’apprête à devenir maman pour la première fois. Pour la jeune femme, c’est une formidable nouvelle. Il y a peu elle a pourtant appris que son enfant était atteint d’une maladie congénitale que l’on appelle Hernie diaphragmatique.

Il s’agit d’une forme sévère. Cette maladie entraîne une compression des poumons et les empêche de se développer normalement. Les chances de survie de notre enfant à la naissance sont très faibles (environ 30%).

"C’est mon tout premier enfant, je n’avais pas prévu cette situation. C’est très dur pour moi, c’est comme si je tombais d’un immeuble", témoigne la future mère de famille.

Pour augmenter les chances de survie de son bébé, la jeune femme doit s’envoler pour Paris pour avoir recours à une opération chirurgicale. Elle consiste à introduire un petit ballonnet dans la trachée du bébé pendant la période de grossesse afin d’augmenter le développement de ses poumons.

La jeune femme doit prendre l’avion cette semaine. Son billet d’avion et celui de son compagnon seront pris en charge, mais ils n’ont pas suffisamment de moyens pour payer l’hébergement et leur nourriture. Le jeune couple a mis en ligne une cagnotte leetchi et fait appel à la solidarité des Réunionnais.