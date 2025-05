Constance Schaerer, 26 ans, a gravi lundi le Mont Everest, plus haut sommet du monde. Un défi mais surtout un geste important pour elle puisqu’elle y a dispersé les cendres de son père.

L’alpiniste s’est lancé le défi de gravir les sommets les plus hauts de chez continent pour disperser ceux de son papa. Constance Schaerer devient également la plus jeune française à avoir gravi le mont Everest en Asie. Elle l’a perdu à l’âge de 7 ans.

"Nous l’avons fait mon petit papa, nous avons réussi j’ai encore du mal à y croire mais toi je sais que tu savais. Je t’ai senti auprès de moi durant toute cette dernière montée qui a été d’une intensité immense avec des vents jusqu’à 50km/h et -40 degrés mais je savais pourquoi j’étais là (...) Je t’aime jusqu’à l’infini et jusqu’à mon dernier souffle je continuerai à te faire vivre."

L’Alsacienne a déjà grimpé le Kilimandjaro en Tanzanie, l’Aconcagua en Argentine, le Mont-Blanc et le Denali en Alaska.

Il ne lui reste plus que l’Elbrouz en Europe, le Massif Vinson en Antarctique et le Puncak Jaya en Océanie et elle aura alors dispersé les cendres de son papa.