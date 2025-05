Cinq mois après la fermeture définitive de Marineland, à Antibes, dans le sud de la France, deux orques et douze dauphins sont toujours enfermés dans des installations laissées à l’abandon. L’affaire relance de vives polémiques sur le sort des animaux marins captifs dans les parcs touristiques.

Depuis la fermeture du parc Marineland en décembre 2024, deux orques, Wiki et Keijo, la mère et le fils, ainsi qu’une douzaine de dauphins, sont retenus dans les bassins délabrés du parc situé à Antibes, dans le sud de la France. Selon l’ONG Tide Breakers, qui a publié récemment des images inquiétantes sur les réseaux sociaux, les animaux nagent dans des bassins à l’abandon, envahis par les algues et en mauvais état.

À partir de décembre 2026, les spectacles et la captivité des orques et dauphins sera interdite en France, selon la loi de 2021 sur le bien-être animal,

Alors que la plupart des autres cétacés du parc ont été transférés vers des structures en France, en Espagne ou à l’étranger, ces deux orques sont les dernières à être encore détenues en captivité sur le territoire français.

La situation de ces orques n’est pourtant pas nouvelle. Dès la fermeture du parc, Marineland s’était engagé à trouver une solution pour les transférer vers un établissement. Un premier projet de transfert vers le Japon avait été envisagé, avant d’être annulé en novembre 2024 pour des raisons de sécurité et de bien-être animal. En avril 2025, un nouveau transfert vers l’Espagne a lui aussi échoué, les parcs d’accueil étant jugés trop petits par les autorités scientifiques espagnoles.