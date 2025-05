Repéré pour la première fois en France, le variant NB.1.8.1 du Covid-19 a été détecté par le Centre national de référence de Lyon, selon les informations de BFMTV. Très actif en Chine, ce nouveau sous-variant commence à apparaître, par petites touches, en Europe.

Un nouveau sous-variant du Covid-19 vient d’être détecté en France. Il s’agit de la souche NB.1.8.1. Elle est à l’origine d’une forte hausse des contaminations en Chine ces dernières semaines. En France, quatre cas ont été recensés depuis le mois de mars, selon le Centre national de référence de Lyon, chargé de la surveillance des nouvelles souches du virus.

Ce variant avait jusqu’ici été observé essentiellement en Asie. À Hong Kong, les autorités sanitaires ont constaté une forte reprise de l’épidémie, atteignant un niveau de circulation du virus jamais vu depuis un an.

En Europe, quelques pays ont également signalé des cas : Allemagne, Espagne, Irlande, Pays-Bas et Suède. Toutefois, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) indique qu’il ne s’agit que de rares occurrences, et que la circulation du variant reste très limitée.

À ce jour, le variant NB.1.8.1 n’est pas encore classé comme « variant sous surveillance ». Néanmoins, les autorités sanitaires suivent son évolution de près.