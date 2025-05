L’influenceur AD Laurent est dans le viseur des autorités françaises. Aurore Bergé exige des explications à TikTok France sur la diffusion de ses vidéos jugées dégradantes pour l’image des femmes.

Des propos jugés dangereux pour les jeunes

La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a récemment interpellé le président de TikTok France. Dans une lettre révélée par RTL, Aurore Bergé dénonce le contenu produit par Adrien Laurent, suivi par plus de 1,8 million d’abonnés. Elle estime que ces vidéos véhiculent une vision violente et biaisée de la sexualité, où le respect et le consentement sont absents au profit de la domination. Ancien candidat de téléréalité devenu acteur pornographique, AD Laurent est aujourd’hui célèbre grâce à la diffusion de vidéos qui mettent en avant une masculinité agressive et dominatrice.

Une hypersexualisation inquiétante

Les reproches formulés par la ministre sont nombreux, rapporte 20 Minutes. Elle pointe du doigt des vidéos choquantes où apparaissent de très jeunes filles, souvent dans des mises en scène à connotation sexuelle. Elle évoque aussi des "pratiques violentes" montrées sans cadre de consentement. Ce type de contenu, selon elle, favorise une culture de la soumission et expose des adolescents à des normes sexistes contraires aux valeurs républicaines. Aurore Bergé s’interroge également sur la mise en avant persistante de l’influenceur, pourtant déjà suspendu sur Instagram.

L’appel d’Aurore Bergé

Pour le gouvernement, les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans la construction des repères communautaires des jeunes. La diffusion de contenus violents ou sexistes contribue à affaiblir l’égalité entre les sexes. Aurore Bergé demande à TikTok d’assumer pleinement sa responsabilité, notamment en matière de modération et de protection des utilisateurs mineurs. Elle appelle à un engagement plus ferme pour garantir un espace numérique respectueux et sécurisé.

