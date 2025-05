Invité sur le plateau de ’Bonjour ! La Matinale TF1’ ce lundi 5 mai, Clément Beaune s’est exprimé sur la première publication du Haut-commissariat au Plan, consacrée aux services militaire et civique. Il estime qu’un temps dédié à l’engagement pourrait contribuer à renforcer le lien entre les citoyens.

Resserrer les liens dans une société fragmentée

Le Haut-commissariat au Plan publie ce lundi 5 mai un premier rapport dédié aux services civique et militaire. Clément Beaune, invité sur TF1, évoque une proposition qui combine deux dimensions : permettre aux jeunes de choisir entre un engagement civil ou une expérience militaire courte, voire d’associer les deux. Il s’agirait, selon lui, d’une alternative moins lourde pour l’armée et moins coûteuse qu’un service militaire obligatoire, tout en renforçant la cohésion nationale. Il estime qu’un temps d’engagement entre 18 et 20 ans contribuerait à resserrer les liens dans une société fragmentée. La note explore aussi des options volontaires ou obligatoires, tout en soulignant le coût élevé d’un retour complet au service militaire.

Plusieurs pistes

Clément Beaune envisage plusieurs pistes pour renforcer l’engagement des jeunes dans un service civique ou militaire. Il propose soit d’élargir le dispositif existant avec une meilleure rémunération et davantage de missions, soit d’envisager une généralisation par l’obligation, bien que cela soulève des questions juridiques. Rétablir un service militaire universel reste, selon lui, complexe à mettre en œuvre et très coûteux, avec un impact possible sur l’efficacité actuelle des armées professionnelles. Un service civique généralisé semble plus réalisable, reposant sur un effort collectif des institutions et entreprises. Avec 100 000 jeunes déjà engagés chaque année, un élargissement coûterait environ 3 milliards d’euros. Un débat national, voire un référendum, pourrait être envisagé pour trancher.

