"Ses valeurs, ses choix, sa dignité… ce sera un honneur de l’interpréter", a confié Benoît Magimel qui incarnera Jean Gabin au cinéma.

Un biopic en préparation sur Jean Gabin

Dimanche 18 mai, le réalisateur Thierry Klifa a annoncé la préparation d’un film consacré à Jean Gabin, une figure emblématique du cinéma français. Selon le média spécialisé Écran Total, ce projet sera produit par Nolita et Les Canards Sauvages.

Benoît Magimel, acteur multicésarisé, incarnera le célèbre comédien, rapporte Le Figaro. "Ses valeurs, ses choix, sa dignité… ce sera un honneur de l’interpréter", a confié l’acteur de 51 ans au site Satellifacts, cité par Allociné.

Le tournage est prévu pour l’année 2026. Le scénario mettra l’accent sur l’engagement de J. Gabin durant la Seconde Guerre mondiale et sa carrière jusqu’à 1949. "Ce sera un film sur Jean Moncorgé devenu star dans les années 1930, puis sur son parcours durant la guerre", a expliqué Thierry Klifa.

Parcours d’un monument du cinéma français

Né à Paris en 1904, Jean Moncorgé commence sa carrière dans les années 1920 comme chanteur d’opérette avant de se tourner vers le cinéma. Dans les années 1930, il est devenu Jean Gabin et a accédé au rang de vedette grâce à plusieurs chefs-d’œuvre du cinéma français. En 1941, il s’est exilé aux États-Unis, puis a rejoint les Forces françaises combattantes deux ans plus tard. Dans les années 1950, il a retrouvé un immense succès populaire et a partagé l’écran avec de grandes figures comme Fernandel, Bourvil, Louis de Funès ou encore Jean-Paul Belmondo.

Jean Gabin a reçu des distinctions prestigieuses, notamment à la Mostra de Venise et au Festival de Berlin. Il a également eu un César d’honneur posthume en 1987, récompensant une carrière hors norme.

> Consulter notre dossier sur le Cinéma