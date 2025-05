L’affaire des airbags défectueux Takata prend de l’ampleur. L’association des consommateurs a communiqué le dépôt d’une plainte concernant plusieurs constructeurs automobiles.

Ce lundi 19 mai, l’association UFC-Que Choisir a annoncé une nouvelle action en justice. Elle vise désormais BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz et Toyota dans le cadre du scandale des airbags Takata. Ces marques rejoignent Citroën et Stellantis, déjà visées depuis janvier.

Des pratiques jugées dangereuses

Selon les renseignements relayés par TF1-Info, l’UFC-Que Choisir reproche aux constructeurs leur inaction face à un défaut connu depuis plusieurs années. Les airbags de la marque japonaise Takata présentent un danger grave. En vieillissant, un gaz utilisé dans leur mécanisme peut provoquer des explosions. Ces défaillances ont déjà causé plusieurs accidents, parfois mortels.

Malgré cela, certains modèles auraient été équipés de ces airbags jusqu’en 2017, voire jusqu’en juin 2020 pour la marque Seat (groupe Volkswagen). L’association dénonce un manque d’information sur les risques encourus, une gestion inefficace des rappels et des communications jugées trompeuses.

Une plainte pour mise en danger

BMW (BMW, BMW i, BMW M), Toyota (Toyota, Lexus, Subaru), Mercedes (Mercedes-Benz) et Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) sont accusés de mise en danger délibérée, tromperie aggravée et pratiques commerciales trompeuses. Selon l’UFC-Que Choisir, ces entreprises n’ont agi qu’une fois sous pression médiatique ou réglementaire. Le manque d’initiatives pour informer clairement les consommateurs serait inacceptable, selon Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association. Elle appelle les professionnels à « répondre de leurs manquements ». « Des millions d’automobilistes ont été et demeurent exposés à un risque mortel tout aussi insoupçonnable qu’inconsidéré, sans jamais que ces constructeurs ne prennent l’initiative ni n’assument la responsabilité d’informer normalement et loyalement les consommateurs. Cela ne saurait rester impuni », alerte la présidente de l’association.

Un scandale mondial encore d’actualité

Depuis 2014, plus de 100 millions de véhicules ont été retirés de la vente en raison des airbags Takata. Ce scandale industriel reste l’un des plus graves du secteur automobile. En France, des millions de conducteurs pourraient encore rouler avec des véhicules à risque sans le savoir.

Début 2025, l’affaire prend une nouvelle dimension avec cette extension des poursuites. L’UFC-Que Choisir demande désormais que justice soit rendue et que les automobilistes soient pleinement informés et protégés. Les marques citées devront s’expliquer devant les tribunaux français dans les prochains mois.