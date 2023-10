La présidente de l’Assemblée nationale a appuyé ce lundi 16 octobre qu’elle faisait face à des menaces antisémites récurrentes. Yaël Braun-Pivet a souligné avoir déposé une plainte pour des menaces de nature violente, mentionnant notamment des actes de décapitation et d’égorgement.

La présidente de l’Assemblée nationale, fréquemment ciblée par des menaces antisémites, estime que ces derniers jours, le phénomène a pris une ampleur inquiétante. "Je reçois continuellement des menaces antisémites depuis que je suis élue. Et elles se renforcent. J’en ai encore reçu vendredi. Et auparavant, j’avais reçu des menaces terroristes à mon égard, me menaçant de m’égorger et de me décapiter", a relaté Yaël Braun-Pivet sur France 2 dans la matinée de ce lundi.

Ces menaces surviennent en conjonction avec les attaques du Hamas contre Israël et la réaction du gouvernement israélien dans la bande de Gaza. Ces derniers jours, en France, on a enregistré 189 actes antisémites, conduisant à 65 arrestations.

"Elle le fait systématiquement"

En réponse à une demande de BFMTV.com, le cabinet de la présidente de l’Assemblée nationale a confirmé qu’elle avait déjà déposé une plainte. "Elle le fait systématiquement", selon son entourage. En septembre, Mme Braun-Pivet avait déjà indiqué avoir "fait les comptes" et pas moins de 21 plaintes ont été déposées en un an.

Pour rappel, toute incitation publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale peut être sanctionnée par une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 45 000 €. Les menaces de mort, quant à elles, sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

