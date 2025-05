Invitée ce dimanche 25 mai sur BFMTV, Élisabeth Borne a assuré que la macronie n’avait pas dit son dernier mot. La ministre de l’Éducation nationale croit au futur du courant politique initié par Emmanuel Macron.

Une détermination intacte

Élisabeth Borne a exprimé sa confiance dans la pérennité du mouvement lancé par Emmanuel Macron. Sur le plateau de BFMTV ce dimanche 25 mai, elle considère que la macronie reste un projet politique pertinent. "Je vous assure qu’elle existe et je me battrai pour qu’elle continue d’exister et qu’elle soit en mesure de l’emporter en 2027", a déclaré la ministre d’État et présidente du Conseil national du parti Renaissance. Ce message vise à rassurer les partisans du centre et à rappeler que le projet présidentiel n’a pas perdu de son sens.

Des critiques qui provoquent des tensions

Interrogée sur les déclarations de Sophie Primas, qui prévoyait la fin du macronisme à l’approche de 2027, Élisabeth Borne a exprimé son désaccord. Elle a jugé ces propos déplacés et a invité la porte-parole du gouvernement à revenir sur ses paroles. Selon la ministre, ce genre de sortie dessert l’unité nécessaire autour des projets encore en cours et compromet l’avenir de leur famille politique. Elle estime d’ailleurs que Sophie Primas devrait présenter des excuses.

Le centre comme repère politique

Face aux doutes, Élisabeth Borne défend un cap : celui du bloc central. Elle souhaite dépasser les divisions classiques entre droite et gauche. Pour elle, le macronisme doit continuer à incarner cette capacité à bâtir des compromis. Elle estime cependant que le moment n’est pas venu pour désigner un successeur à Emmanuel Macron. L’essentiel reste, selon elle, de construire un projet solide avec les forces modérées du pays.

