La ministre de l’Éducation nationale a annoncé un plan d’action pour encourager la formation des filles dans les filières scientifiques. Objectif : combattre les inégalités de genre dès l’orientation scolaire et valoriser les carrières scientifiques féminines.

Combattre les stéréotypes dès le plus jeune âge

Aujourd’hui, les femmes ne représentent qu’un tiers des effectifs dans les formations scientifiques. Une situation que le gouvernement entend bien faire évoluer. Pour Élisabeth Borne, tout commence dès l’école. Sa stratégie prévoit un renforcement de l’accompagnement à l’orientation, avec une meilleure information sur les débouchés et une mise en lumière de modèles féminins dans la science.

L’objectif est de déconstruire les stéréotypes de genre qui freinent encore trop de jeunes filles dans ces filières. La sensibilisation des enseignants, mais aussi des familles, fait partie intégrante du plan pour créer un environnement propice à des choix d’orientation plus équilibrés.

Former, accompagner et valoriser les parcours féminins

Au-delà de l’école, la stratégie mise également sur l’enseignement supérieur et le monde professionnel. Des bourses incitatives, des partenariats avec des entreprises et un soutien accru aux femmes dans les cursus scientifiques sont au programme. Il s’agit de garantir un accompagnement sur le long terme et de favoriser l’insertion des jeunes diplômées.

Le gouvernement souhaite aussi mettre en avant les parcours des femmes scientifiques, qui sont souvent invisibles. Cette politique s’inscrit dans une ambition plus large : faire de la mixité un levier d’innovation et de progrès pour la société.