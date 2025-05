Le fils de l’ancien chef de l’État, pourrait faire ses premiers pas en politique pour les prochaines élections de 2026.

Invité sur BFMTV, il a formulé son intérêt pour les prochains scrutins municipaux à Menton, sans pour autant confirmer sa participation.

Une réflexion encore en cours

Louis Sarkozy n’est pas encore fixé concernant ses ambitions politiques. Sur la chaîne d’actualité, l’auteur de Napoléon Bonaparte : l’Empire des livres a déclaré "ne pas exclure" une candidature aux municipales de 2026 à Menton. Il confirme avoir acheté un logement dans cette ville des Alpes-Maritimes, ce qui alimente les rumeurs depuis plusieurs semaines. "La décision n’est pas prise", nuance le jeune homme de droite.

Rencontre annoncée avec le maire de Menton

Yves Juhel, maire de Menton, a révélé qu’il discutera avec Louis Sarkozy cette semaine. Le contact aurait été initié par ce dernier "par courtoisie". L’élu local ne ferme pas la porte à une collaboration en vue de l’échéance de 2026. Il espère fédérer un large front républicain face au Rassemblement national. "Mon souci, c’est qu’on arrive à avoir le rassemblement de la droite républicaine et du centre le plus large possible sur Menton pour faire échec à l’extrême droite", explique le membre du parti Les Républicains sur BFM Nice Côte d’Azur.

Un intérêt marqué, mais pas d’engagement

Selon ses déclarations, Louis Sarkozy préfère concentrer ses efforts sur la promotion de son ouvrage, publié début mai 2025. "Je ne sais même pas si je vais me présenter, encore moins s’il y aura une étiquette (politique)", indique-t-il sur BFMTV. Le fils de Nicolas Sarkozy certifie appartenir à la "droite républicaine". Il a confirmé "ne pas être séduit par l’œuvre ou l’offre du Rassemblement national". Toutefois, le jeune homme de 28 ans reconnaît que la présence du RN à Menton pourrait renforcer sa motivation.