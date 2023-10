La mort de Jean-Pierre Elkabbach ne laisse personne indifférente. Mercredi 4 octobre 2023, Emmanuel Macron lui a rendu un vibrant hommage, en parlant notamment de « monstre sacré du journalisme français ». Flashback sur les moments cultes de celui qui est devenu l’emblème du journalisme politique dans l’Hexagone.

Une véritable icône en France

L’annonce de la mort de Jean-Pierre Elkabbach amène à faire une rétrospective sur sa carrière. Tout d’abord, son statut de « monstre sacré du journalisme français » ne fait pas débat. Ce grand journaliste a effectivement interviewé d’illustres personnalités, pour ne citer qu’Arafat et Mandela, mais aussi Castro et Poutine. Son entretien avec Georges Marchais, secrétaire général du PCF (Parti communiste français), reste un des moments cultes du petit écran en France. Les deux hommes se sont alors livrés une passe d’armes, à la limite de l’agressivité. De cette séance est d’ailleurs née la fameuse formule « Taisez-vous Elkabbach ! ». On la doit à des humoristes ayant caricaturé le débat.

Retour sur le cursus d’Elkabbach

Le site web de BFMTV consacre un article sur la mort de Jean-Pierre Elkabbach à 86 ans. Ayant entamé sa carrière comme correspondant de la RTF à Oran, ce grand monsieur a débarqué à Paris en 1961, au siège social de la firme. S’en suit une grande carrière sur le petit écran, avant son entrée à Europe 1 au début des années 1980. Démis de sa fonction fin 2016, il décide de faire un trait sur Europe 1 pour investir CNews en tant que conseiller de l’homme d’affaires Vincent Bolloré. En 2021, il arrête les médias pour plonger totalement dans l’écriture de son livre.