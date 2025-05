Le président syrien Ahmad al-Chareh effectuera le mercredi 7 mai son premier déplacement européen. À cette occasion, il sera accueilli à Paris par Emmanuel Macron.

"…de la provocation et de l’irresponsabilité"

Ahmad al-Chareh, devenu président de la Syrie après la chute de Bachar al-Assad en décembre, est attendu à Paris le mercredi 7 mai. Il s’agira de sa première visite officielle en Europe, selon une source élyséenne relayée par BFMTV. Emmanuel Macron devrait réaffirmer l’engagement de la France en faveur d’une Syrie unie, souveraine et respectueuse de sa diversité. Cette invitation provoque une vive réaction de Marine Le Pen, qui critique sur X la légitimité du dirigeant syrien. "Recevoir un djihadiste passé par Daesh et Al Qaïda, autoproclamé président de la Syrie, alors même que les milices islamistes qui ont semé la mort parmi nos compatriotes au cours d’attentats sanglants, massacrent les minorités, relève de la provocation et de l’irresponsabilité", déplore la cheffe de file du Rassemblement national. Marion Maréchal, de son côté, évoque une offense envers les victimes françaises du terrorisme islamiste.

Pour une transition pacifique et démocratique

La présidence française affirme que cette visite s’inscrit dans une tradition de soutien envers les Syriens aspirant à une transition pacifique et démocratique. Emmanuel Macron prévoit d’exiger des engagements fermes de Damas, notamment sur la stabilité régionale, la sécurité du Liban et la lutte contre le terrorisme. En février, il avait convié Ahmad al-Chareh en France, posant comme condition la formation d’un gouvernement syrien inclusif. Depuis décembre, la coalition islamiste au pouvoir tente de rassurer la communauté internationale, mais plusieurs massacres et affrontements récents suscitent l’inquiétude.

