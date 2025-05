"J’ai trouvé cela long, interminable et assez vague", a pointé Laurent Wauquiez après l’entretien de trois heures d’Emmanuel Macron sur TF1.

Critiques envers Emmanuel Macron

Lors de son entretien sur France 2, Laurent Wauquiez s’est exprimé sur l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron. Selon lui, l’échange avec les Français, diffusé sur TF1, a manqué de clarté et s’étirait en longueur.

Pour rappel, le président de la République a répondu aux questions des Français et débattu avec plusieurs personnalités issues de la société civile pendant trois heures. "J’ai trouvé cela long, interminable et assez vague", a fustigé le président du groupe LR. Pour lui, cette séquence médiatique révèle l’essoufflement du "macronisme finissant à bout de souffle". Ce constat renforce son opposition ferme à la ligne actuelle de l’exécutif et à la posture adoptée par le chef de l’État, rapporte Le Figaro.

Référendum et immigration en débat

Le locataire de l’Elysée a évoqué un éventuel référendum sur la fin de vie, en cas de blocage parlementaire. Cette solution pourrait être envisageable, selon Laurent Wauquiez. Cependant, ce dernier a désapprouvé le refus du président d’organiser une consultation sur l’immigration. Emmanuel Macron a effectivement invoqué l’obstacle constitutionnel pour rejeter l’idée. Le leader LR a jugé cette position incompréhensible, rappelant que l’accès des étrangers aux aides sociales inquiète de nombreux citoyens. Il a plaidé pour une modification du cadre juridique permettant ce type de référendum, qu’il a estimé légitime et urgent au regard des préoccupations populaires.

Une droite indépendante du macronisme

Ces prises de position illustrent la volonté de Laurent Wauquiez de se démarquer de l’influence d’Emmanuel Macron. Candidat déclaré à la tête des Républicains, il a rejeté une droite trop conciliante avec le pouvoir actuel. "Plutôt qu’une droite qui petit à petit se fond dans le macronisme, incarnée par Bruno Retailleau", le député a revendiqué une "droite libre et indépendante".

Par ailleurs, il a souhaité rassembler les différentes sensibilités de la droite, saluant aussi bien Gérald Darmanin que Sarah Knafo, pour bâtir un projet de rupture politique avec l’exécutif actuel. "Ce n’est pas un choix entre deux personnalités, mais entre deux visions de la droite et de son avenir", a-t-il conclu.

