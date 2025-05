Selon Jordan Bardella, les préoccupations des citoyens, notamment en matière d’immigration, ne sont pas prises au sérieux par les dirigeants politiques.

Un sujet qui préoccupe de nombreux français

Jordan Bardella a été invité dans "Bonjour ! La matinale de TF1" mardi 13 mai.

Le président du Rassemblement National a incité Emmanuel Macron à organiser un référendum sur l’immigration, un sujet qui préoccupe de nombreux Français. "Les Français doivent maintenant reprendre le contrôle du pays", a-t-il précisé. Selon lui, la question de l’immigration n’est plus un sujet secondaire, mais un enjeu majeur pour la société.

Il a ajouté espérer que le chef de l’Etat aborderait cette question lors de l’émission spéciale de ce mardi soir, "Emmanuel Macron - Les défis de la France". A son avis, plusieurs citoyens considèrent que ce phénomène n’est plus "un phénomène normal de la vie d’un pays, mais un phénomène de submersion, qui modifie notre culture, notre mode de vie, notre identité".

L’immigration, un sujet incontournable

Jordan Bardella a affirmé que le thème sur l’immigration n’était "ni un totem, ni un tabou, encore moins une fatalité". Il a insisté sur le fait que cette question était "l’éléphant dans le salon des politiques publiques" et préoccupait profondément les Français.

D’après ses dires, une grande partie de la population perçoit ce phénomène comme une "submersion" qui transforme la culture, le mode de vie et l’identité du pays.

Dans un sondage réalisé par Ifop pour la chaîne, 38 % des Français ont exprimé leur inquiétude face à la progression de l’immigration clandestine. Cette question arrive après des préoccupations liées aux services publics et à la dette du pays.

Toutefois, Jordan Bardella a assuré que cela reste un "sujet majeur". "On impose aux Français depuis maintenant trente ans une immigration de fait accompli et une politique qu’ils n’ont plébiscité nulle part", a-t-il renchéri.

Le scepticisme de Bardella sur la promesse de Macron

Lors de cet entretien, Jordan Bardella a également exprimé ses doutes sur la promesse d’un référendum, surtout si ce dernier ne porte pas sur l’immigration. "Je refuse de faire de la politique-fiction", a-t-il réagi lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait un référendum sur un autre sujet.

Le leader du RN a également remis en question la capacité d’Emmanuel Macron à tenir ses engagements, soulignant que le président de la République "nous en annonce tous les ans depuis 2017".

Il a conclu en accusant les dirigeants politiques de ne pas répondre aux attentes des Français. "Une grande majorité de nos compatriotes ont le sentiment que leurs préoccupations, leurs aspirations ne sont plus traitées par des dirigeants politiques, chaque jour plus déconnectés", a-t-il pointé.

> Sur le même sujet : "Est-ce que l’immigration c’est mauvais ? La réponse est non", selon E. Macron