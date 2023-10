En France, le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, fait sensation dans l’opinion publique. Après avoir été particulièrement présent dans les médias au cours du mois de la rentrée scolaire, il a grimpé de manière spectaculaire dans le classement des personnalités politiques préférées des Français.

Gabriel Attal "s’envole dans l’opinion"

Après sa première rentrée scolaire au poste de ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal a connu une hausse en popularité. D’après un sondage Odoxa – Mascaret pour Public Sénat et plusieurs titres de presse, il a gagné 11 points. M. Attal a recueilli 32 % de jugements positifs, devenant ainsi la troisième personnalité politique préférée des Français, juste derrière Édouard Philippe (1er, 40 %) et Marine Le Pen (2e, 36 %), note TF1. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national (29 %) et Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances ( 26 %), se retrouvent derrière lui, respectivement en 4e et 5e position.

Très médiatisé

Le président d’Odoxa, Gaël Sliman, a souligné que Gabriel Attal "s’envole dans l’opinion" . Sa cote de popularité augmente considérablement auprès des citoyens français. Au cours du mois de septembre, il s’est retrouvé sous les feux des projecteurs, en grande partie grâce à la rentrée scolaire. Le ministre a relancé le débat sur le port de l’abaya à l’école. Ces dernières semaines, il a aussi pris fréquemment la parole pour aborder la problématique du harcèlement scolaire .

"Pressenti comme un bon candidat pour 2027"

Cette notoriété accrue a eu des répercussions sur un autre aspect du sondage, à savoir sa crédibilité en tant que potentiel candidat à l’ élection présidentielle. D’après le sondage, 29 % des Français estiment que Gabriel Attal est un candidat crédible pour 2027, ce qui le place en tant que dauphin d’Édouard Philippe dans cette catégorie. L’ancien chef du gouvernement reste en effet en tête du classement, car 50 % des Français pensent qu’il est un bon candidat. D’après Gaël Sliman, 83 % des personnes interrogées voient que la course à la succession de M. Macron a déjà commencé.



